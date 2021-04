Netflix & Disney: Bei den Oscars abgesahnt!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die steigende Popularität von Abo-Video-on-Demand-Plattformen (SVOD) wurde einmal mehr deutlich, als Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) sieben Oscar-Preise gewann und Walt Disney Co. (NYSE:DIS) fünf Auszeichnungen mit nach Hause nahm. Amazon.com Inc. (NASDAQ:AMZN) Prime Video verzeichnete zwei Oscar-Gewinne.

Was geschah

Bei der 93. jährlichen Oscar-Verleihung am Sonntag wurde Netflix in der Kategorie Live-Action-Kurzfilm für „Two Distant Strangers" und in der Kategorie bester animierter Kurzfilm für „If ...



