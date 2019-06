Netflix: Der Deutschen liebstes Kind

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der Streaming-Dienst Netflix hat den Bogen offenbar raus: Laut der Studie „Fanfocus Deutschland“ des Marktforschungs- und Beratungsunternehmen 2HMforum ist Netflix der beliebteste Streaming-Dienst der Deutschen. Das berichtete die Web-Nachrichten-Seite „businessinsider.de“ am Mittwoch. Die Studie teilte die Befragten hinsichtlich der Zufriedenheit und der emotionalen Bindung in verschiedene Kategorien ein. Die hatten dann so hübsche Namen wie Fans, Sympathisanten, Söldner, Gefangene oder Gegner.

Eindeutige ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung