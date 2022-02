Nach Netflix-Crash: Walt Disney hat im Februar eine Menge zu beweisen!

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

Die Netflix-Aktie (WKN: 552484) ist weiterhin gecrasht und hat auch Walt Disney (WKN: 855686) ein wenig mit in die Tiefe gezogen. Die Anteilsscheine des US-Medien- und Freizeitkonzerns notieren derzeit bei 123,68 Euro. Nach den Zahlen des Streaming-Platzhirschs hat sich der Abverkauf noch einmal ein wenig beschleunigt.

Allerdings hat Walt Disney jetzt eine Menge zu beweisen. Und kann, positiv ausgedrückt, vielleicht den Turnaround einläuten. Riskieren wir einen Blick darauf, welche Kennzahlen für den US-Freizeitkonzern jetzt wichtig sind. Übrigens: Am 9. Februar präsentiert das Management das frische Zahlenwerk.

Walt Disney: Besser als der Netflix-Crash?

Walt Disney befindet sich noch immer in dem Spannungsverhältnis, eine Wachstumsaktie durch das Streaming zu sein. Sowie eigentlich eine Qualitätsaktie, was das eigentliche Geschäftsmodell mit den Freizeitparks, Kreuzfahrten und dem Mediensegment im Allgemeinen angeht. Durch COVID-19 und die Pandemie ist hieraus auch ein wenig eine Turnaround-These geworden. Turnaround und Wachstum sind daher die zwei Begriffe, die für dieses Zahlenwerk von Bedeutung sind.

Fangen wir vielleicht mit dem Turnaround an: Die Erwartungen an das Zahlenwerk von Walt Disney sind zwar weiterhin gedämpft, aber trotzdem wieder etwas ambitionierter. Der Konsens der Analysten erwartet wohl ein Umsatzplus von 16 % auf 18,9 Mrd. US-Dollar in diesem Quartal. Sowie ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 US-Dollar. Ob das erreichbar ist, bleibt abzuwarten. Immerhin dürften die Freizeitparks wieder vermehrt zum operativen Erfolg, den Umsätzen und dem Ergebnis beitragen.

Relevant, um auch erneut die Parallele zu Netflix zu ziehen, ist außerdem die Nutzerentwicklung bei den Streamern. Mit 118 Mio. Abonnenten bei Disney+ und konzernübergreifend mit über 173 Mio. Streamern ist die Ausgangslage gewiss stark. Im Vorweihnachtsquartal dürften alleine saisonal einige Nutzer dazugekommen sein. Wichtig ist jedoch auch, was das Management prognostisch sagt. Und was die durchschnittlichen Umsätze je Streamer machen. Der US-Konzern hat zuletzt unter anderem auf Cross-Selling gesetzt, was durch den Bundle diesen Wert verwässern könnte. Mit einem durchschnittlichen Umsatz von 4,12 US-Dollar je Monat und Disney+-Nutzer bietet der Wert Potenzial. Wobei das sehr positiv ausgedrückt ist.

Eine Menge zu beweisen!

Walt Disney hat daher gerade nach dem Netflix-Crash so einiges zu beweisen. Es geht um den Turnaround im Zahlenwerk in diesem Quartal. Sowie um das Streaming-Wachstum, auch im Hinblick auf die Zukunft. Ob der US-Konzern liefern kann oder enttäuscht? Oder ein gemischtes Zahlenwerk das wahrscheinlichere Szenario ist? Das wissen wir heute noch nicht. Aber am 9. Februar lässt sich das Management wieder einmal in die Bücher blicken. Und genau dann wird es Zeit, ein Foolishes, jedoch auch an dieser Stelle eher kurzfristiges Fazit zu ziehen.

Der Artikel Nach Netflix-Crash: Walt Disney hat im Februar eine Menge zu beweisen! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Walt Disney. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen. Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

