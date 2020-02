Netflix: Die Bullen bringen sich in eine gute Ausgangsposition!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie vollzieht seit Ende September einen Anstieg. Es hat sich ein mittelfristiger Aufwärtstrend ausgebildet. Er wurde auch in diesem Jahr weiter fortgesetzt und hat die Aktie in der Vorwoche am Donnerstag auf ein neues Jahreshoch bei 385,37 US-Dollar ansteigen lassen.

Am Freitag wurde das Jahreshoch mit einem Tageshoch von 385,15 US-Dollar knapp verfehlt. Starke Gewinnmitnahmen waren vor dem Wochenende ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung