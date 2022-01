Netflix: Bill Ackman steigt im großen Stil ein

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Star-Fondsmanager Bill Ackman ist von den Ertragsperspektiven des Netflix-Konzerns (WKN: 552484) überzeugt und kaufte sich in den letzten Handelstagen als einer der 20 größten Anteilseigner in den Streaming-Anbieter aus Los Gatos ein. Die Netflix-Aktie notiert vorbörslich +4% bei 375 US$.

Netflix ist der führende Anbieter, wenn man an Streaming denkt. Das Kreativunternehmen aus dem Filmbereich kommt auf eine Marktkapitalisierung von 160 Milliarden US$.

