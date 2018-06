Netflix: Bereit machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix (WKN: 552484 / NASDAQ: NFLX) sorgt für strahlende Gesichter unter den Zuschauern – und den Aktionären. Satte +166% Kursgewinn stehen seit einem Jahr zu Buche.

Am Dienstag übersprang der Video on Demand Gigant die 400-US-Dollar-Marke, ein weiterer Meilenstein in der Konzerngeschichte. Der Hüpfer katapultierte den Börsenwert Netflix‘ auf 174 Mrd. US$.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Das Erfolgsgeheimnis: Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn Netflix verdient sein Geld damit, von dem andere noch nicht mal wissen, dass es Derartiges überhaupt gibt. Und auch die Wachstumsraten des profitablen Konzerns können sich sehen lassen.

Im Quartalsvergleich wuchs das Q1-Netto-Ergebnis (290 Mio. US$) um +63% gegenüber dem Quartalsergebnis von 2017 (178 Mio. US$). Die Anzahl der zahlenden User legte um +55% zu auf insgesamt 68,3 Mio Abonennten.

Megatrend Videostreaming

Megatrend Video on Demand: Der Pro-Kopf-Konsum von kostenpflichtigen visuellen Inhalten, insbesondere der, der jüngeren Generation, steigt rasant. Das zeigt auch eine brandneue Studie des Digitalverbands Bitcom unter 1.007 Personen ab 14 Jahren. Demzufolge nimmt Video on Demand Content eine immer wichtigere Rolle ein. Heuzutage nutzen 2 von 5 Internetnutzern kostenpflichtige Dienste – Tendenz steigend!

Börsianer besser aufgehoben bei unseren „No Brainern“

