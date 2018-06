Netflix Analyse: Grünes Licht für Investoren!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Liebe Trader,

Schaut man aufs Große und Ganze der Netflix Aktie, befindet sich diese, seit dem Börsengang in 2002, in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Im Februar 2018 gelang dem Wertpapier sogar ein Ausbruch über die obere Trendlinie. Dort ist ein erster Widerstand bei 333,98 US-Dollar entstanden, welcher, nach einer gesunden Konsolidierungsphase, am 23. Mai überwunden werden konnte. Der Streamingdienst Netflix kann ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von awp Finanznachrichten