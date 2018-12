Netflix, Amazon & Co: Kündigt sich das Master of Disasters an?

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Nicht nur deutsche Tech-Aktien wie Wirecard (WKN: 747206) haben momentan einen schweren Stand. In diesen Stunden läuft der Abverkauf von US-Tech-Titeln wie Amazon (WKN: 906866) und Netflix (WKN: 552484) auf Hochtouren.

Die am Morgen bekannt gewordene Verhaftung von Huaweis Finanzchefin in Kanada drückt heute stark auf das Marktsentiment, weil sie ein erneutes Aufflammen des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits befürchten lässt. Dazu kommen Konjunktursorgen und jetzt auch noch die sogenannte „inverse Zinskurve“. Diese steht im Ruf, ein besonders verlässlicher Vorbote von konjunkturellen Abschwüngen zu sein – ein denkbar schlechter Mix für 2019.





Steigende Zinsen: Verunsicherung macht sich breit

Nachdem wir bereits in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder intensiv auf US-Zinsen und Liquidität an den US-Märkten hingewiesen hatten (zum Beispiel hier), rückt das Thema nun plötzlich in den Mittelpunkt des Marktinteresses.

Kurios: Kurzfristige US-Staatsanleihen rentieren seit dieser Woche mehr wie langfristige. Zur Stunde rentiert eine 5-jährige US-Staatsanleihe mit 2,70%, eine 2-jährige mit 2,71% (10-jährig 2,85%). Damit liegt eine „inverse“ Situation vor, denn logischerweise bringen Anleihen mit längeren Laufzeiten auch höhere Renditen – im Normalfall.

Dreht sich das Spiel um, so werden für kurzfristige Anlagen mehr Zinsen bezahlt als für langfristige – und diese Konstallation besteht jetzt. Experten weisen darauf hin, dass vor der Finanzkrise 2008 und weiteren konjunkurellen Abschwüngen eine ähnliche Konstellation vorhanden war.

Denkbar schlechter Mix für 2019 – ist es das Ende des Bullenmarktes?

Klar ist: Wir befinden uns seit Ende September in einem Verkäufer-Markt. Nach den entfesselten Börsen in den vergangenen Jahren werden die Zuflüsse nun gedrosselt. Diese Entwicklung wird aller Wahrscheinlichkeit nach mit 2 weiteren Zinsschritten 2019 in den USA anhalten.

Der Markt ist anfälliger für Rückschläge, die Volatilität deutlich gestiegen. Unserer Meinung nach wird 2019 ein Seitwärtsmarkt und damit aus Trading-Gesichtspunkten durchaus spannend.

Sie wollen in kommende Highflyer investieren, kurz bevor es die große Masse tut?

Dann sind Sie in unserer No Brainer-Community goldrichtig. Überlassen Sie – wie Hunderte begeisterte und erfolgreiche NBC-Mitglieder – den Research nach neuen No Brainer-Aktien unserem Gremium aus langjährigen Kapitalmarktexperten und Börsenmillionären. Profitieren Sie dabei von der treffsicheren Aktienauswahl, wöchentlichen Updates und exklusiven Informationsvorsprüngen. Werden auch Sie Teil des No Brainer Clubs und besuchen Sie täglich unseren kostenlosen Live Chat!