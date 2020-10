Netflix Aktien: Deshalb steigen sie in den USA in die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Bei der Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) stiegen die Aktien am Donnerstagnachmittag in die Höhe, nachdem The Verge berichtet hatte, dass das Unternehmen seine Preise für den Basisplan von $13 auf $14 pro Monat und seine Preise für den Premiumplan von $16 auf $18 pro Monat anhebt. Die neue Preisgestaltung für den Standardplan sieht eine Preiserhöhung von 1 USD vor, während die Kosten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung