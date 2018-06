Netflix-Aktie: Das sollten Sie wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Auch ein eTag nach dem Verkaufssignal sackt der Kurs der Netflix-Aktie nicht ab. Im Gegenteil, er stieg nochmals an. Auch hier kann man wieder eindeutig erkennen, dass die charttechnische Analyse nicht besonders gut für Wachstumswerte geeignet ist. Anleger, die eine Strategie in diesem Bereich fahren, sollten bei der Anwendung der Charttechnik also äußerst vorsichtig sein.

Betrachtung der Unternehmensentwicklung: Vom DVD-Versender zum Entwickler ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Lukas Burmester.