Netflix-Aktie: Das sieht übel aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Zeiten, wo Netflix der einzige Big Player am Streaming-Markt gewesen ist, sind vorüber. Apple, Amazon Prime und Disney Plus sind längst ganz oben angekommen. Netflix lässt daher mehr Geld in Filme und Serien pumpen, um sich den Platz an der Sonne zu sichern. Doch genau dieses mehr an Geld könnte am Ende ein teurer Spaß für die Kunden werden.

In den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung