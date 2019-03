Netflix Aktie: Ein namhafter Gegenspieler bläst zum Angriff!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der Oscar-Erfolg des Netflix-Films „Roma“ scheint in Hollywood für Furore zu sorgen: Nun will offenbar auch der Starregisseur Steven Spielberg gegen die immer stärker werdende VoD-Konkurrenz vorgehen, wie das Branchenportal „IndieWire“ kürzlich berichtete. Demnach will der Blockbuster-Macher schon bald konkrete Pläne vorstellen, um Netflix und Co. von der Oscarverleihung fernzuhalten.

Spielberg: Emmy statt Oscar

Geht es nach Spielberg, sollen Filme der VoD-Dienste künftig

Ein Beitrag von Marco Schnepf.