Netflix-Aktie: Der nächste Rekordlauf steht an!

Netflix hat am Freitag erneut eine starke Performance aufs Parkett gelegt. Der Wert konnte um 2 % nach oben schießen und zeigt deutlich Tendenzen, wieder einen nächsten Rekordlauf zu starten. Nach dem jüngsten Plus fehlen weniger als 20 Euro bis zum Allzeithoch von 366 Euro, das am 21. Juni 2018 markiert worden war. Dabei habe der Wert zudem die Chance, bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Moritz von Betzenstein.