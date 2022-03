Die Netflix-Aktie ist attraktiver als ein Jahr zuvor: Ach was!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Netflix-Aktie (WKN: 552484) jetzt kaufen oder nicht? Viele Investoren fürchten, dass sich das Wachstum nachhaltig verlangsamt und die fundamentale Bewertung zu teuer ist. Andere wiederum setzen langfristig orientiert auf die weiterhin vorhandenen Wachstumsmöglichkeiten im Streaming-Markt. Der Discount ist dabei ein willkommenes Geschenk.

Was die Netflix-Aktie jetzt ist, entscheidet natürlich die Zeit. Der Chance stehen jedoch vertretbare Risiken gegenüber. Zudem sagen erste Analysten, dass die Aktie jetzt interessanter ist als im letzten Jahr. Dazu müssen wir nur auf den Chart schauen. Aber es gibt auch andere Merkmale, die das unterstreichen.

Netflix-Aktie: Attraktiver als 2021?

Seit Jahresanfang hat die Netflix-Aktie fast 40 % ihres Börsenwertes eingebüßt. Alleine deshalb sind die Anteilsscheine attraktiver bewertet als im Jahr 2021. Wobei diese Erkenntnis gar nicht mal so oberflächlich klingt, wie sie eigentlich ist.

Wenn wir ein wenig tiefer graben, so erkennen wir: Die Netflix-Aktie ist sogar relativ preiswert bewertet. Bei einem Aktienkurs von 343,86 US-Dollar und einem 2021er-Gewinn je Aktie in Höhe von 11,54 US-Dollar liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis momentan bei 29,8. Das können wir, wenn wir an weiteres Wachstum glauben, als attraktives Bewertungsmaß bezeichnen. Auch ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,3 wirkt historisch preiswert. Zumindest, wenn das weitere Wachstum wie erhofft anhält.

Aber kann der Streaming-Platzhirsch weiterwachsen? Positiv ausgedrückt: Ja. Im ersten Quartal sollen die Nutzer um weitere 7 Mio. im Quartalsvergleich wachsen. Auch die Umsätze sollen steigen. Das Nettoergebnis ist eine andere Baustelle. Dort kann es Belastungen durch Investitionen in Content und neue Geschäftsbereich wie das Gaming-Streaming geben. Aber: Wenn sich das Bewertungsmaß langfristig verbilligt, so ist die Aktie wirklich attraktiv. Oder eben günstig.

Die Netflix-Aktie kann ohne Zweifel mit attraktiven Vorzügen aufwarten. Eine günstige, fundamentale Bewertung und solide Wachstumsmöglichkeiten im Megatrend-Markt des Streamings sind eine Basis für solide Renditen. Es reicht nicht zu sagen, dass die Aktie heute attraktiver bewertet ist. Nein, sondern der nähere Blick aufs Detail zeigt, dass die Aktie für Wachstumswerte ziemlich viel Value besitzt.

Interessant, trotz der Bedrohungen

Bei der Netflix-Aktie gibt es ohne Zweifel Risiken. Konkurrenz und die Notwendigkeit, in die Attraktivität der eigenen Plattform zu investieren, sind potenzielle Baustellen. Aber der Streaming-Markt ist weiterhin ein Wachstumsmarkt. Und der Platzhirsch, na ja, er wächst qualitativ und quantitativ weiter.

Ob man diesen Mix kaufen soll, das ist eine andere Frage. Aber dass die Aktie attraktiv ist, das lässt sich im Moment bewertungstechnisch kaum leugnen. Der Rest wiederum muss unternehmensorientiert mit Inhalt gefüttert werden. Eine günstige Bewertung ist schließlich nur die halbe Miete.

Der Artikel Die Netflix-Aktie ist attraktiver als ein Jahr zuvor: Ach was! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Netflix. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix.

Motley Fool Deutschland 2022