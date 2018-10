Netflix-Aktie: Das ist ein Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix musste zum Ende dieser Woche einen herben Dämpfer auf dem Weg nach oben hinnehmen. Der Wert ist an sich im charttechnischen Aufwärtstrend. Dennoch kam es am Donnerstag und am Freitag zu einem Rückschlag von insgesamt gut 8 %. Dies ist ein kräftiges Signal, das über eine reine Gewinnmitnahme hinausgeht.

Im Detail: Der Wert hatte ohnehin Mitte Juni eine Pause im charttechnischen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.