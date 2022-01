Netflix-Aktie fast 45 % unter Allzeithoch: Jetzt könnte endlich ein Traum wahr werden!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

An der Börse ist es manchmal zum Verrücktwerden. Zum einen hat man Aktien auf seiner Watchlist, die einfach immer teurer werden und wo man sich ärgert, nicht sofort eingestiegen zu sein. Auf der anderen Seite hat man irgendwie das Gefühl, dass die Werte im eigenen Depot einfach kaum von der Stelle kommen.

Aber so ist das nun mal. Es kommt einem manchmal so vor, als ob man oftmals die falschen Entscheidungen trifft. Gerade auch, wenn es um Aktien geht, die einen ungeheuren Reiz auf einen ausüben. Hier ist man eventuell oft zu übervorsichtig und wartet viel zu lange ab.

Doch ab und zu kann sich das Warten auch lohnen. So wie bei der Netflix-Aktie (WKN: 552484), welche ich immer links liegen gelassen habe. Erst als ich selbst Abonnent der Streaming-Plattform geworden bin, habe ich mich auf einmal für die Aktie interessiert.

Aber da war ihr Kurs schon mächtig explodiert und mir waren die Papiere dann einfach zu teuer geworden. Doch nach dem jüngsten Kursverfall ist mein Interesse nun wieder zurückgekehrt. Und es beschäftigt mich die Frage, ob ich mir jetzt meinen Traum erfüllen und die Netflix-Aktie in mein Depot legen sollte?

Warum schwächelt der Kurs?

Nachdem sie am 17.11.2021 mit 691,69 US-Dollar ein neues Allzeithoch erreichte, begann die Netflix-Aktie ein wenig einzuknicken. Es ging mit ihr erst in kleinen Schritten etwas nach unten, bis sie schließlich am 21.01.2022 massiv abstürzte.

Sie verlor gegenüber dem Vortag stolze 22 % an Wert. Und mittlerweile notiert sie mit 384,36 US-Dollar (28.01.2022) rund 44 % unter ihrem Höchststand vom November letzten Jahres. Aber warum ist sie derart abgestürzt?

Der Grund ist wohl in der Bekanntgabe der letzten Quartalszahlen zu suchen. Wenn man sich den Kursrutsch der Netflix-Aktie anschaut, könnte man glatt auf den Gedanken kommen, dass es hier absolut negative Nachrichten zu berichten gab.

Aber das Gegenteil war der Fall. Denn der Streaming-Anbieter aus Kalifornien konnte einen Umsatzanstieg von 16 % vermelden. Und auch der Gewinn ist gegenüber dem Vergleichsquartal um 12 % angestiegen. Am meisten interessierten die Anleger aber sicherlich die Abonnentenzahlen. Und die konnten im Schlussquartal um über 8 Mio. zulegen.

Wo ist also das Problem zu suchen? Es war der Ausblick des Managements, welcher die Börsianer verschreckt hat. Denn für das laufende erste Quartal rechnet man nur noch mit 2,5 Mio. neuen Kunden. Preiserhöhungen in Nordamerika und Konkurrenz durch andere Anbieter dürften zwei der Gründe für die Zurückhaltung sein.

Ich bin interessiert und optimistisch

Also ich finde den Ausblick nicht unbedingt besorgniserregend. Man darf ja nicht vergessen, dass die Coronakrise Netflix einen extremen Wachstumsschub verliehen hat. Und dieser könnte ja durchaus einen Teil des zukünftigen Wachstums vorweggenommen haben.

Ich denke, dass man bei Netflix mit weiterem Wachstum rechnen kann. Denn mittlerweile ist der Konzern nicht nur dabei, das herkömmliche Fernsehen immer weiter zu verdrängen. Auch dadurch, dass er in das Geschäft mit Onlinespielen eingestiegen ist, könnten sich seine Gewinnaussichten weiter verbessert haben.

Auf dem aktuell wieder etwas niedrigeren Kursniveau empfinde ich die Netflix-Aktie eher als chancenreich. Und es könnte fast danach aussehen, dass ich nun endlich meinen Plan in die Tat umsetze und mir ein paar Anteile des Streaming-Giganten in mein Depot lege.

