Netflix Aktie: Das denken Analysten über sie!

In der “Options Action” von CNBC sagte Mike Khouw, er wisse nicht, ob erneute COVID-19-Beschränkungen zu neuen Abonnements für Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) führen werden. Es hat die gleiche Volatilitätsdynamik wie andere Aktien, aber dennoch gibt es keinen Katalysator. Khouw riet einem Zuschauer, der eine Long-Position im Namen in Erwägung zieht, bis Februar auszugehen, um Calls zu kaufen, da dieser Verfall die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



