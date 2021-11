Netflix Aktie: Will japanischen Katalog erweitern!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) versucht, seine japanischen Inhalte über die Anime-Bibliothek hinaus zu erweitern.

In einem Interview mit Variety sprach Netflix VP of Japanese Content Sakamoto Kaata darüber, wie das in Los Gatos ansässige Unternehmen japanische Filmemacher umwerben will, indem es ihnen eine Reihe von Anreizen bietet, darunter einen optimierten Vertriebsplan und die Möglichkeit von Kinoveröffentlichungen.

"Wir bieten Serien, Filme und ungeschriebenes Fernsehen ...



