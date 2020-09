Netflix-Aktie: Wie sollten sich Anleger nun verhalten?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die eingeschränkten Freizeitmöglichkeiten in der Corona-Krise haben dem amerikanischen Streamingdienst-Anbieter Netflix in die Karten gespielt und im abgelaufenen Quartal zu einem deutlichen Umsatz- und Gewinnanstieg geführt. Während die Erlöse im Jahresvergleich um ein Viertel auf 6,2 Mrd. US-Dollar stiegen, verbesserte sich der Gewinn sogar um 165 Prozent auf 720 Mio. USD. Die Kundenzahl erhöhte sich dabei um 10 Millionen.



