Netflix-Aktie: Wie lange machen die Nutzer das mit?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der Nutzerzuwachs bei Netflix ist zuletzt etwas ins Stocken geraten. Zwar melden sich nach wie vor in jedem Quartal Millionen neue Zuschauer bei dem Streaming-Dienst an. Das Wachstum lag jedoch in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres unter den Erwartungen der Analysten.

Immerhin sind der Plattform aber auch viele Nutzer treu geblieben, was in der jüngeren Vergangenheit nicht ganz selbstverständlich ist. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung