Netflix-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Für die Aktie des Streamingdienstleisters Netflix geht es immer weiter nach oben. Die Dynamik ist zwar nicht mehr so groß wie noch zu Beginn des Jahres, als der Anteilsschein in etwas mehr als zwei Wochen gut 40 Prozent zulegen konnten, doch die Kauflaune der Anleger ist ungebrochen. Am 3. Mai erreichte die Aktie ein neues 2019er-Hoch bei 385,03 US-Dollar. Damit wurde ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



