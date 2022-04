Netflix-Aktie: Was ist hier los?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktien von Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) notieren am Freitag aufgrund der anhaltenden Schwäche nach den schlechter als erwartet ausgefallenen Ergebnissen des Unternehmens Anfang der Woche niedriger. Schlechter als erwartete Ergebnisse Netflix meldete nach Börsenschluss am Dienstag einen Abonnentenverlust und prognostizierte einen weiteren Rückgang der Abonnentenbasis. Die Aktie des Streaming-Giganten tendierte die meiste Zeit der Woche seitwärts, nachdem sie am Mittwoch einen starken Rückgang von 35%… Hier weiterlesen