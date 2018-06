Netflix-Aktie: Was Sie jetzt wissen sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Marketing-Ausgaben des Streaminganbieters Netflix steigen glücklicherweise nicht so rapide an wie die Umsätze des Unternehmens. Im ersten Quartal des laufenden Jahres hat Netflix in etwa 479 Millionen US-Dollar für Marketing aufgewendet. Ein Quartal zuvor waren es noch circa 419 Millionen US-Dollar. Auffällig ist, dass Netflix die Marketingausgaben in der Vergangenheit häufig zum Ende des Jahres, sprich zum vierten Quartal, erhöht ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Johannes Weber.