Netflix-Aktie: Warum (und wann) sie $900 pro Aktie erreichen könnte…

Überblick

Mark Mahaney, Analyst bei Evercore ISI, hält Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) auf dem aktuellen Niveau für eine Handels- und Investitionsmöglichkeit, sagte er am Freitag in der CNBC-Sendung “Squawk Box”.

Netflix hat mit “Squid Game” die derzeit beliebteste Sendung der Welt, sagte Mahaney gegenüber CNBC. Das Unternehmen hat außerdem vier seiner Top-Shows, die im vierten Quartal verlängert werden, fügte er hinzu.

Angesichts dieser hochwertigen Inhalte