Netflix-Aktie: Vorsicht geboten?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Finanztrends Video zu Netflix



mehr >

Überblick Analysten äußerten sich im Vorfeld der Q1-Ergebnisse von Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) vorsichtig und betonten das Abwanderungsrisiko in der EMEA-Region, der zweitgrößten Region des Unternehmens, aufgrund eines potenziellen Drucks auf die Verbraucherausgaben im Zusammenhang mit höheren Energiekosten und allgemeinem Inflationsdruck sowie dem Verlust von Abonnenten in Russland.Analyst William Power merkte an, dass jeder Anstieg der Kundenabwanderung um 10 Basispunkte die Netto-Neuzugänge in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!