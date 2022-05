Netflix-Aktie: Verbraucher können sich über neue Erweiterungen freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Finanztrends Video zu Netflix



mehr >

Handyspiele von Netflix! Der Video-Streaming-Riese Netflix Inc. hat die Verfügbarkeit einer Reihe von Handyspielen angekündigt. Die Spieler können die Spiele direkt von der Netflix-Mobil-App herunterladen. Zu den neuen Spielen gehören Dragon Up (East Side Games), Moonlighter (11 Bit Studios), Townsmen - A Kingdom Rebuilt (HandyGames) und Exploding Kittens - The Game (Exploding Kittens Digital). Über Dragon Up! In Dragon Up… Hier weiterlesen