Netflix-Aktie: Südkoreanische Firma verklagt Netflix!

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) wurde von der südkoreanischen SK Broadband verklagt, Netznutzungsgebühren zu zahlen, nachdem der Streaming-Riese das Netz des Internetanbieters stark belastet hatte, wie Reuters am Donnerstag berichtete.

Was geschah: SK Broadband, eine Tochtergesellschaft des südkoreanischen Telekommunikationsunternehmens SK Telecom Co. Ltd. (NYSE:SKM), reichte die Gegenklage ein, nachdem ein Gericht in Seoul gegen Netflix entschieden hatte. Das Gericht wies den Antrag von Netflix



