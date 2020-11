Netflix-Aktie: Sturm auf Asien!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix Inc. (NASDAQ: NFLX) ist laut Tony Zameczkowski, Vizepräsident für Geschäftsentwicklung in der APAC-Region, "sehr optimistisch", was seine Aussichten in der asiatisch-pazifischen Region betrifft. "Märkte wie Japan, (Süd-)Korea, Indien und Indonesien sind definitiv Märkte, in denen wir ein beträchtliches Potenzial sehen, und wir werden weiterhin in diese Märkte investieren", sagte Zameczkowski gegenüber CNBC. Der Netflix-Vorstand sagte, der Anbieter von Streaming-Video-on-Demand-Diensten konzentriere sich darauf,



