Netflix-Aktie: Stürzt weiter ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) wurde am Donnerstag niedriger gehandelt und ist kürzlich unter eine Unterstützungsmarke gefallen, was Händler als Kopf-Schulter-Muster bezeichnen. Netflix schloss mit einem Minus von 3,3% bei 519,20 $.

Finanztrends Video zu Netflix



mehr >

Netflix Tages-Chartanalyse Die Aktien fielen unter ein wichtiges Unterstützungsniveau nahe der 575 $-Marke, was das Kopf-Schulter-Muster bestätigte. Dieses Muster gilt als bärisches Umkehrmuster, und die Bestätigung des Musters deutete auf eine bevorstehende Abwärtsbewegung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!