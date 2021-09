Netflix Aktie: Stifel-Analyst gibt Einblicke in optimistische Prognose!

Die Aktien von Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) sind in der vergangenen Woche nach einer Heraufstufung und einer Anhebung des Kursziels durch Stifel höher gehandelt worden.

Das ist passiert

Netflix hat ein “elektrisches Inhaltsprogramm”, das in den letzten drei Monaten des Jahres auf den Markt kommen soll, sagte Stifel-Analyst Scott Devitt am Montag in der CNBC-Sendung “Squawk On The Street”.

Netflix plant 70 neue Netflix-Originalproduktionen



