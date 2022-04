Netflix-Aktie: Steigen Abonnementzahlen nun doch?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Der Verlust von 200.000 Abonnenten war eine der größten Überraschungen für das Streaming-Video-on-Demand-Unternehmen Netflix Inc's (NASDAQ:NFLX) Investoren — die Aktie stürzte nach der Glocke um 25% ab. Der asiatisch-pazifische Markt entpuppte sich inmitten dieses Einbruchs für Netflix als ein Hoffnungsschimmer. Das Unternehmen gab an, dass es in der Region Asien-Pazifik (APAC) im ersten Quartal etwa 1,09 Millionen bezahlte Mitglieder hinzugewonnen hat, was einen Rückgang… Hier weiterlesen