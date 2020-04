Netflix Aktie: So wertvoll wie noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

So sieht es aus, wenn man eine Schlacht gewinnt: Ausgerechnet während der Corona-Krise schubst der Streaming-Dienst Netflix den Walt Disney-Konzern vom Thron. Denn nicht mehr das Traditionsunternehmen Disney war am Donnerstag das wertvollste Unternehmen in der Medienbranche, sondern Netflix. Dank neuer Allzeithochs und einem Börsenwert von 187,3 Milliarden US-Dollar habe Netflix Disney an der Wall Street auf Platz 2 verwiesen. Das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung