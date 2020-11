Netflix Aktie: So viel wird in Mexico gepumpt!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) erweitert seine Albuquerque Studios und verpflichtet sich zu zusätzlichen Produktionsausgaben in Höhe von 1 Milliarde Dollar in New Mexico, teilte Deadline am Montag mit.

Was geschah

Die Erweiterung umfasst die Hinzufügung von 300 Hektar zu den bestehenden Studios und die Schaffung von ungefähr 1.000 Produktionsarbeitsplätzen im nächsten Jahrzehnt, so der Terminplan. Die Albuquerque Studios werden Berichten zufolge 150 Millionen Dollar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



