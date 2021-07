Netflix-Aktie: Sind die guten Zeiten vorbei?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Hier ist Ihr wöchentlicher Investing Action Plan: was Sie als Investor in der kommenden Woche wissen müssen. Die Gewinne von Netflix stehen an, während die führenden US-Tech-Unternehmen ihre Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen. Intel berichtet ebenfalls inmitten der weltweiten Chip-Knappheit, und Stahlunternehmen werden im Zuge der wirtschaftlichen Erholung ihre Ergebnisse veröffentlichen. Währenddessen könnte die Jahreshauptversammlung von Boeing für einige Dramatik ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



