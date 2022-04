Netflix-Aktie: Schlechte Bewertung?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) meldete für das erste Quartal einen negativen Netto-Abonnentenzuwachs von -203.000 gegenüber einer Prognose von 2,5 Millionen und den Erwartungen der Straße von 2,6 Millionen, so BofA Securities. Der Netflix-Analyst Nat Schindler stufte die Netflix-Aktie von "Buy" auf "Underperform" herab und senkte das Kursziel von 605 auf 300 US-Dollar. Die Netflix-These Der Nettozuwachs an bezahlten Abonnenten sei in… Hier weiterlesen