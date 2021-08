Netflix-Aktie: SEC klagt 3 ehemalige Netflix-Software-Ingenieure wegen Insiderhandels an!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Drei Ingenieure von Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) und zwei weitere Personen wurden am Mittwoch von der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) wegen Insiderhandels angeklagt.

Die SEC erklärte in einer Erklärung, dass die drei Netflix-Ingenieure und zwei enge Mitarbeiter durch den Handel mit vertraulichen Informationen über das Abonnentenwachstum Gewinne von insgesamt mehr als 3 Millionen Dollar erzielt haben.

Die SEC bezeichnete Sung Mo “Jay” ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung