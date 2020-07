Netflix Aktie: Prognose versus tatsächliche Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Kommende Woche wird es bei Netflix, Inc. (kurz „Netflix“) spannend: Denn dann will das Unternehmen seine Geschäftszahlen für das 2. Quartal 2020 veröffentlichen – genauer gesagt am 16. Juli. Dann soll es auch einen Brief für die Aktionäre geben, der dann auf der Netflix-Internetseite abrufbar sein soll. Das könnte interessant werden für Netflix-Aktionäre. Am 21. April gab Netflix eine Prognose für ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung