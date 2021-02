Netflix Aktie: News für Anleger!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktien von Netflix, Inc. (NASDAQ:NFLX) sind im vergangenen Jahr um 52,6% gestiegen, und einige massive Optionsgeschäfte am Dienstag deuten darauf hin, dass die Aktie auf dem Radar von mindestens einem großen Trader ist.

Die Netflix Trades

Zwischen 12:21 p.m. ET und 12:26 p.m. ET kaufte und verkaufte wahrscheinlich ein einzelner Händler eine massive Menge an Netflix-Call-Optionen mit einem Ausübungspreis von 570 $, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung