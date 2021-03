Netflix Aktie: Neue TikTok-ähnliche mobile App namens Fast Laughs!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix Inc. (NASDAQ:NFLX) kündigte an, eine mobile App-Funktion namens “Fast Laughs” einzuführen und tritt damit in Konkurrenz zu TikTok.

Nachdem das Produkt monatelang getestet wurde, können laut einem Bericht von Bloomberg Kunden in den USA, Kanada und Großbritannien Fast Laughs ab Mittwoch herunterladen. Mit der App können Kunden kurze Videoclips aus dem Netflix-Katalog von Comedy-Serien, Filmen und Stand-up-Shows ansehen und mit



