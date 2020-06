Netflix Aktie: Neue Allzeithochs nur noch eine Frage der Zeit?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

In der vergangenen Woche pirschte sich die Netflix-Aktie erneut an die Marke von 450,00 US-Dollar und ihr Allzeithoch heran. Dabei gelang es den Käufern, das am 16. April bei 449,52 US-Dollar ausgebildete Hoch zu erreichen und zu überwinden. Noch nicht ganz erreicht ist das am 19. Mai ausgebildete Allzeithoch.

Es wurde bei 458,97 US-Dollar markiert und stellt nun das nächste ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung