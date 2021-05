Netflix Aktie: Netflix testet Theatermodell mit Army Of The Dead!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

In einem Märchen der Zeit für die Welt nach der Pandemie heißen die Kinos die Kunden wieder willkommen. Die Verlagerung auf Streaming-Plattformen durch viele der größten Unterhaltungsunternehmen hat dazu geführt, dass die Kinos ohne ihre normale Auswahl an Blockbustern dastehen. Hier kommt Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) ins Spiel.

Was geschah

“Army of the Dead” von Zack Snyder wird ab dem 14. Mai landesweit in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



