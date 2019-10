Netflix Aktie: Netflix geht neue Wege!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die steigende Konkurrenz zwischen Streaming-Plattformen geht am Pionier Netflix nicht unbemerkt vorbei. Laut dem Internetmagazin „The Next Web“ testet Netflix deshalb jetzt in den USA ein neues Modell. Nutzer können sich vor Abschluss eines Abos einzelne Folgen von ausgewählten Serien gratis ansehen. Danach wird ihnen ein 30-tägiges Probeabo mit anschließendem kostenpflichtigem Abo schmackhaft gemacht.

Die Luft wird dünner!

Für Netflix ist es wichtig,



