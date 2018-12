Netflix Aktie: Netflix begeistert Filmemacher!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix wird längst nicht von allen in der Branche positiv aufgenommen. Vor allem mit Hollywood ist der Streaming-Anbieter schon manches Mal aneinandergeraten. Doch zumindest der Filmemacher Martin Scorsese, unter anderem bekannt für „The Wolf of Wall Street“, spricht aktuell in höchsten Tönen von Netflix.

Im Rahmen des Marrakech Film Festival sagte der Regisseur, dass Netflix Risiken eingehe. Das zeige sich aktuell am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Leonhard Kringel.