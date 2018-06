Netflix-Aktie: Nah am Rekord – ein klarer Kaufkandidat!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix hat beste Aussichten, in den kommenden Tagen weitere neue Rekorde aufzustellen. Wenn das charttechnische Bild sich aufgrund externer Einflüsse nicht gänzlich ändern sollte, dann geht es für den Wert bald in Richtung 400 Euro nach oben, so die Meinung der charttechnischen Experten.

Im Einzelnen: Die Aktie verläuft seit Jahresanfang in einem starken Kaufmodus. Der Wert konnte ausgehend von etwa 160 Euro ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Frank Holbaum.