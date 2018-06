Netflix-Aktie: Muss man sich jetzt Sorgen machen?

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Aktie von Netflix hat den Aufwärtstrend der vergangenen Tage nicht weiter fortsetzen können und setzte am Montag deutlich zurück. Dennoch kommt der schwache Gesamtmarkt gar nicht so ungelegen, da die Aktie so ihre stark überkaufte Phase abbauen kann. Insofern sei die Situation auch nach dem Montag noch immer herausragend gut. Es wäre nicht überraschend, wenn es um über 150 Euro ... Mehr lesen...

Ein Beitrag von Frank Holbaum.