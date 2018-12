Netflix-Aktie: Die Milliarden-Spekulation

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Beim US-amerikanischen Netflix-Konzern stehen die Zeichen definitiv auf Wachstum. Das belegen die kräftig gestiegenen Abo-Zahlen der vergangenen Monate ebenso wie die strategische Ausrichtung nach Asien. In Singapur eröffnete Netflix erst vor kurzem ein neues regionales Hauptquartier. Das Ziel sei klar, berichtete das Anlegermagazin „Börse Online" am Montag: Netflix wolle die nächsten 100 Millionen Abonnenten in Indien gewinnen. Außerdem gehen Beobachter davon ...

Ein Beitrag von Claudia Wallendorf.