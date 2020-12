Netflix Aktie: Milliardär aus Simbabwe zum Vorstand ernannt!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) will mit der Berufung des simbabwischen Milliardärs Strive Masiyiwa in den Vorstand seine Präsenz in Afrika stärken.

Was passiert ist

Masiyiwa ist der erste Afrikaner, der in den Vorstand von Netflix einzieht. Das Unternehmen hat auch zwei europäische Direktoren. Die neu ernannte Führungskraft hat Verbindungen und Erfahrung in Afrika als Gründer und Vorsitzender von Econet Global, einem Unternehmen, das Telekommunikations-



