Netflix-Aktie: Mega Vertrag mit Animationsstudio abgeschlossen!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Finanztrends Video zu Netflix



mehr >

Hervorragende Partnerschaft Netflix Inc (NASDAQ:NFLX) hat einen Vertrag mit dem japanischen Animationsstudio Colorido abgeschlossen, um das Wachstum in Asien zu fördern. Der Streaming-Riese wird drei Filme mit dem Studio Colorido gemeinsam produzieren, berichtet Reuters. Die Partnerschaft umfasst Berichten zufolge “Drifting Home,”, der im September veröffentlicht werden soll. Zu den Arbeiten des Studios gehören Filme wie “Shashinkan” und “Burn The Witch.”… Hier weiterlesen