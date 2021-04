Netflix-Aktie: Kursziel wird gesenkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Nachdem das erste Quartal nicht sonderlich gut für die Netflix-Aktie ausgefallen war, passte die Schweizer Großbank UBS das Kursziel direkt nach unten an. So wurde es von 650 auf nun 600 US-Dollar gesenkt. Aus charttechnischer Sicht befindet sich das neue Kursziel für Netflix etwa in Höhe des bisher erreichen Hochpunkt. Der aktuelle Kurs der Netflix Aktie befindet sich bei 506,52 US-Dollar. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



