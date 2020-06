Netflix Aktie: Kräftiger Kursrutsch am Verfallstag!

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

Die Hexen tanzten am Freitag bei der Netflix-Aktie ganz ordentlich und sie tanzten den ganzen Tag fast nur für die Bären. Ihnen gelang es, die Aktie nach einer positiven Eröffnung bei 466,00 US-Dollar und einem Tageshoch bei 468,03 US-Dollar in eine Abwärtsbewegung übergehen zu lassen. Diese hielt nahezu bis zur Schlussglocke an, sodass die Aktie im Tagesverlauf 4,83 Prozent einbüßte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung